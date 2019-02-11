В Афганистане арестовали лидера теневой организации талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Афганская национальная полиция арестовала главу теневого округа движения "Талибан" и уничтожила пятерых боевиков в ходе перестрелки в южной провинции Кандагар. Об этом сообщают Новости Синьхуа ссылаясь на заявление представителя провинции, передаёт УНН.
"В воскресенье АНП устроила засаду для ареста местного лидера "Талибана" в районе Аргхистан провинции Кандагар. В ходе перестрелки были уничтожены пятеро боевиков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди правоохранителей никто не пострадал.
Арестованного местного лидера талибов Абдула Рауфа, занимавшего должность начальника теневого района талибов в округе Шахри-Сафа, направили для допроса в административный центр провинции Кандагар.
Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность предоставить возможность членам террористической организации "Талибан" открыть офис в стране.
Как отмечал УНН, США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире.