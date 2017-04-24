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В Афганістані напали на американську військову базу - ЗМІ

В Афганістані напали на американську військову базу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Афганістані напали на військову базу США провінції Хост, підірвавши біля воріт автомобіль з вибухівкою, передає УНН з посиланням на Reuters.

Видання повідомляє, що атака на військовій базі збіглися разом з візитом в Кабулі міністра оборони США Джеймса Меттіса. У нападі підозрюють бойовиків "Талібану".

За словами спікера губернатора провінції Мубареза Мохаммада, нападники підірвали автомобіль біля входу на базу Чепмен, яка є секретним об'єктом, де розташовуються військові сили США.

У той же час він зазначив, що не має оперативну інформацію про будь-яких пошкодженнях або втрати.

Відзначається, що напад стався через три дні після того, як в результаті нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа в Афганістані загинули щонайменше 140 осіб.

Як повідомляв УНН, бойовики “Талібану” здійснили напад на військову базу в Афганістані, внаслідок чого загинули десятки військовослужбовців.

Також нагадаємо, в Афганістані оголошено день жалоби у зв'язку із загибеллю військових.

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