В Афганістані напали на американську військову базу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Афганістані напали на військову базу США провінції Хост, підірвавши біля воріт автомобіль з вибухівкою, передає УНН з посиланням на Reuters.
Видання повідомляє, що атака на військовій базі збіглися разом з візитом в Кабулі міністра оборони США Джеймса Меттіса. У нападі підозрюють бойовиків "Талібану".
За словами спікера губернатора провінції Мубареза Мохаммада, нападники підірвали автомобіль біля входу на базу Чепмен, яка є секретним об'єктом, де розташовуються військові сили США.
У той же час він зазначив, що не має оперативну інформацію про будь-яких пошкодженнях або втрати.
Відзначається, що напад стався через три дні після того, як в результаті нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа в Афганістані загинули щонайменше 140 осіб.
Як повідомляв УНН, бойовики “Талібану” здійснили напад на військову базу в Афганістані, внаслідок чого загинули десятки військовослужбовців.
Також нагадаємо, в Афганістані оголошено день жалоби у зв'язку із загибеллю військових.