В Афганистане напали на американскую военную базу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Афганистане напали на военную базу США провинции Хост, взорвав у ворот автомобиль со взрывчаткой, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Издание сообщает, что атака на военной базе совпали вместе с визитом в Кабуле министра обороны США Джеймса Мэттиса. В нападении подозревают боевиков "Талибана".
По словам спикера губернатора провинции Мубареза Мохаммада, нападавшие взорвали автомобиль у входа на базу Чэпмен, которая является секретным объектом, где располагаются военные силы США.
В то же время он отметил, что не имеет оперативную информацию о любых повреждениях или потери.
Отмечается, что нападение произошло через три дня после того, как в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибли по меньшей мере 140 человек.
Как сообщал УНН, боевики "Талибана" совершили нападение на военную базу в Афганистане, в результате чего погибли десятки военнослужащих.
Также напомним, в Афганистане объявлен день траура в связи с гибелью военных.