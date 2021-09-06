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В Афганістані може спалахнути громадянська війна - генерал США

В Афганістані може спалахнути громадянська війна - генерал США

Київ • УНН

 • 18518 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил (ЗС) США генерал Марк Міллі вважає дуже ймовірним виникнення в Афганістані умов для громадянської війни. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Цитата:

“За моїми військовим оцінками,.. швидше за все, виникнуть умови громадянської війни. Я не знаю, чи зможе "Талібан" консолідувати владу і встановити управління”, - сказав Міллі.

Деталі

Таке припущення генерала послідувало після його занепокоєння з приводу того, що терористичні організації можуть використовувати ситуацію в Афганістані як можливість для отримання вигоди.

“Я думаю, що є щонайменше дуже висока ймовірність більш широкої громадянської війни, і це, своєю чергою, призведе до умов, які, по суті, можуть привести до відновлення "Аль-Каїди" або нарощування "ІДІЛ", або інших незліченних терористичних груп”, - сказав він.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Незгодні з владою радикалів сили організували в Панджшері опір, який очолив Ахмад Масуд, син відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе в.о. глави держави. Однак, уже 6 вересня представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що “Талібан” повністю взяв під контроль північну афганську провінцію Панджшер, останню, яка ще не скорилася талібам.

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