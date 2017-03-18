В аеропорту Одеси затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за підпал на території Німеччини. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі Одеського прикордонного загону.
Під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом «Стамбул - Одеса» прикордонники виявили іноземця, на якого відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. З'ясувалось, що 36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності в Німеччині за підпал території.
По даному випадку проінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Київ. Особу затримано та передано представникам Національної поліції.