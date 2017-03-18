В аэропорту Одессы задержали иностранца, который находился в международном розыске

Во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом «Стамбул - Одесса» пограничники обнаружили иностранца, на которого произошло срабатывание базы данных Интерпол. Выяснилось, что 36-летний гражданин Турции с 2013 года находится в розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности в Германии за поджог территории.

По данному случаю проинформированы Украинское бюро Интерпола в г.Киев. Лицо задержано и передано представителям Национальной полиции.