Одеський аеропорт тимчасово закритий: скасовано 17 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На даний момент польоти "в" і "з" аеропорту "Одеса" не виконуються у зв'язку з аварією літака Boeing рейсу TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що відбулася напередодні пізно ввечері. Станом на 12:00 було скасовано 17 рейсів. Про це УНН розповіли в пресслужбі аеропорту "Одеса".
"На даний момент ми чекаємо інженерну групу турецьких авіаліній, яка направляється в Одесу для усунення наслідків інциденту, і, відповідно, буксирування повітряного судна в сторону перону. Зараз польоти не виконуються, так як повітряне судно знаходиться в районі рульової доріжки, і виконання польотів є небезпечним. Відповідно, на даний момент, орієнтовно 30 хвилин тому у нас було 9 відмін на виліт і 8 на приліт", - повідомили в пресслужба аеропорту.
В аеропорту пояснили, що літак все ще знаходиться в районі рульової доріжки - це доріжка, по якій літак з'їжджає після того як приземлився.
За словами співрозмовника агентства, був виданий документ під назвою NOTAM (від англ. Notice to airmen) - авіаційний документ, який засвідчує обмеження повітряного руху.
"Він діє до 6 вечора. Інформація буде оновлюватися, ми зараз чекаємо приїзду фахівців, тоді буде зрозуміло, коли ми зможемо відновити повітряний рух", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, 21 листопада, о 20:55 літак рейсу TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що слідував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час посадки надломив передню стійку шасі. Всіх 136 пасажирів евакуювали.