Одеський аеропорт тимчасово закритий: скасовано 17 рейсів

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На даний момент польоти "в" і "з" аеропорту "Одеса" не виконуються у зв'язку з аварією літака Boeing рейсу TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що відбулася напередодні пізно ввечері. Станом на 12:00 було скасовано 17 рейсів. Про це УНН розповіли в пресслужбі аеропорту "Одеса".