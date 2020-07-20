В аеропорту Одеси анонсували початок тестування пасажирів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В аеропорту "Одеса" з 21 липня відкриється пункт збору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу аеропорту.
“Збір аналізів буде проводитися в медпункті аеропорту; функціонувати — під час міжнародних рейсів, а також рейсів з аеропорту "Бориспіль“. При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (залежно від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію”, — йдеться в повідомленні.
Тестування в аеропорту “Одеса” буде проходити за певним алгоритмом. Так, протягом 24-48 робочих годин після збору аналізів лабораторія буде вносити результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров’я України. Ці дані автоматично синхронізуються з сервісом “Дій вдома”, а сервіс “Дій вдома” повідомить пасажира про можливість припинення самоізоляції.
Як раніше повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Владислав Криклій роз’яснив алгоритм роботи лабораторій для швидкого проходження ПЛР-тестів в аеропортах Києва та Львова.