В аэропорту Одессы анонсировали начало тестирования пассажиров на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В аэропорту "Одесса" с 21 июля откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать – во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта “Борисполь”. При негативном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию", – говорится в сообщении.
Тестирование в аэропорту "Одесса" будет проходить по определенному алгоритму. Так, в течение 24-48 рабочих часов после сбора анализов лаборатория будет вносить результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. Эти данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома", а сервис "Дій вдома" уведомит пассажира о возможности прекращения самоизоляции.
Как ранее сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий разъяснил алгоритм работы лабораторий для быстрого прохождения ПЦР-тестов в аэропортах Киева и Львова.