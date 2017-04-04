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В аеропорту "Київ" відкрилось WOG CAFE

В аеропорту "Київ" відкрилось WOG CAFE

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні компанія WOG офіційно відкрила кафе сіті - формату в Міжнародному аеропорту "Київ", передає кореспондент УНН.

"З відкриттям WOG CAFE в аеропорту Київ (Жуляни), як і у випадку із запуском WOG CAFE у потягах Інтерсіті, наша компанія знов стала першопрохідцем серед операторів паливного ринку. Бути присутнім в столичному аеропорту - для нас не тільки важливо з точки зору іміджу, але це є й диверсифікацією бізнесу, адже ми розраховуємо втричі наростити не паливні продажі за п'ять років", - сказав генеральний директор компанії "ВОГ РІТЕЙЛ" Сергій Корецький.

Новий WOG CAFE розташувався в зоні очікування аеропорту та вже працює за графіком 24/7.

Відвідувачам доступне меню, яке нараховує 20 видів гарячих та холодних напоїв, в тому числі всі види кавових напоїв, що представлені на WOG, три види сніданків, чотири види основних страв, а також популярні фреш - сендвічі, хот - доги, бюргери тощо.

Зазначається, що клієнти WOG CAFE в аеропорту можуть скористатися карткою ПРАЙД чи мобільним додатком WOG PRIDE, та отримувати за їх допомогою знижки на їжу та напої.

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