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11 марта, 18:08 • 114274 просмотра

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В аэропорту "Киев" открылось WOG CAFE

В аэропорту "Киев" открылось WOG CAFE

Киев  •  УНН

 • 14043 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня компания WOG официально открыла кафе сети - формата в Международном аэропорту "Киев", передает корреспондент УНН.

"С открытием WOG CAFE в аэропорту Киев (Жуляны), как и в случае с запуском WOG CAFE в поездах Интерсити, наша компания вновь стала первопроходцем среди операторов топливного рынка. Присутствовать в столичном аэропорту - для нас не только важно с точки зрения имиджа, но это и диверсификации бизнеса, ведь мы рассчитываем втрое нарастить не топливные продажи за пять лет", - сказал генеральный директор компании" ВОГ РИТЕЙЛ "Сергей Корецкий.

Новый WOG CAFE расположился в зоне ожидания аэропорта и уже работает по графику 24/7.

Посетителям доступное меню, насчитывает 20 видов горячих и холодных напитков, в тчисле все виды кофейных напитков, представленные на WOG, три вида завтраков, четыре вида основных блюд, а также популярные фреш-сэндвичи, хот-доги, бургеры и др.

Стоит отметить, что клиенты WOG CAFE в аэропорту могут воспользоваться карточкой ПРАЙД или мобильным приложением WOG PRIDE, и получать с их помощью скидки на еду и напитки.

Украинские Национальные Новости

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