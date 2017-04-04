В аэропорту "Киев" открылось WOG CAFE

"С открытием WOG CAFE в аэропорту Киев (Жуляны), как и в случае с запуском WOG CAFE в поездах Интерсити, наша компания вновь стала первопроходцем среди операторов топливного рынка. Присутствовать в столичном аэропорту - для нас не только важно с точки зрения имиджа, но это и диверсификации бизнеса, ведь мы рассчитываем втрое нарастить не топливные продажи за пять лет", - сказал генеральный директор компании" ВОГ РИТЕЙЛ "Сергей Корецкий.

Новый WOG CAFE расположился в зоне ожидания аэропорта и уже работает по графику 24/7.

Посетителям доступное меню, насчитывает 20 видов горячих и холодных напитков, в тчисле все виды кофейных напитков, представленные на WOG, три вида завтраков, четыре вида основных блюд, а также популярные фреш-сэндвичи, хот-доги, бургеры и др.

Стоит отметить, что клиенты WOG CAFE в аэропорту могут воспользоваться карточкой ПРАЙД или мобильным приложением WOG PRIDE, и получать с их помощью скидки на еду и напитки.