В аеропорту "Бориспіль" розповіли про ситуацію з рейсами під час снігопаду

"Аеропорт "Бориспіль" на даний момент працює в штатному режимі, полоса розчищається, перон також чиститься, є деякі затримки, але вони пов'язані лише з облиттям проти обледеніння літаків, і вони не перевищують 40 хвилин. Жоден рейс не скасовували, це просто невеликий здвиг в графіку, виключно через операційну діяльність", - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНН, через ускладнення погодних умов аеропорт "Київ" (Жуляни) перенаправив частину авіарейсів до міжнародного аеропорту "Бориспіль".