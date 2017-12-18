В аеропорту "Бориспіль" розповіли про ситуацію з рейсами під час снігопаду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Деякі рейси вилітають з аеропорту "Бориспіль" з невеликою затримкою, проте вона не перевищує 40 хвилин. Про це УНН повідомили в прес-служба аеропорту.
"Аеропорт "Бориспіль" на даний момент працює в штатному режимі, полоса розчищається, перон також чиститься, є деякі затримки, але вони пов'язані лише з облиттям проти обледеніння літаків, і вони не перевищують 40 хвилин. Жоден рейс не скасовували, це просто невеликий здвиг в графіку, виключно через операційну діяльність", - повідомили в прес-службі.
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Як повідомляв УНН, через ускладнення погодних умов аеропорт "Київ" (Жуляни) перенаправив частину авіарейсів до міжнародного аеропорту "Бориспіль".