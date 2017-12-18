В аэропорту "Борисполь" рассказали о ситуации с рейсами во время снегопада

"Аэропорт "Борисполь" на данный момент работает в штатном режиме, полоса расчищается, перрон также чистится, есть некоторые задержки, но они связаны только с обливанием против обледенения самолетов, и они не превышают 40 минут. Ни один рейс не отменяли, это просто с сдвиг в графике, исключительно из-за операционной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, за осложнения погодных условий аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил часть авиарейсов в международный аэропорт "Борисполь".