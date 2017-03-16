В.Аброськін закликав ГПУ притягти до відповідальності нардепа В.Парасюка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція Донеччини звертається до Генерального прокурора України щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка через погрози розправою співробітникам поліції та членам їхніх сімей. Про це заступник голови Нацполіції-начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив сьогодні під час оперативної наради в Краматорському відділі поліції, передає УНН із посиланням на прес-службі поліції.
Як повідомили у прес-службі, В.Аброськін назвав неприпустимою поведінку народного депутата України Володимира Парасюка по відношенню до співробітників поліції, який висловлював образи на їх адресу, принижував і погрожував фізичною розправою їм та їхнім сім'ям.
У поліції також відзначили, що у разі нападу, погроз співробітникам поліції, які виконують свій службовий обов’язок, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці мають право застосовувати необхідні заходи з використанням спецзасобів та зброї.
"Такі факти неприпустимі. Ми будемо звертатися до Генерального прокурора України щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна та законна реакція поліції", - наголосив В.Аброськін.
Генерал відзначив, що співробітники поліції Донеччини вже протягом 3 років крім виконання своїх безпосередніх обов'язків додатково несуть службу в умовах проведення антитерористичної операції, виконують військові функції, покладені на них штабом АТО.
Раніше Президент України Петро Порошенко засудив дії народного депутата Володимира Парасюка на блокпосту у Слов’янську.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що народному депутату України Володимирові Парасюку буде оголошено про підозру у зв’язку з подіями у Слов’янську та іншими інцидентами за його участю.
Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов’янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Як повідомляв УНН, унаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських.