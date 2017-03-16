В.Аброськин призвал ГПУ привлечь к ответственности нардепа В.Парасюка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция Донецекой области обращается к Генеральному прокурору Украины относительно снятия неприкосновенности и привлечении к ответственности народного депутата Владимира Парасюка в связи с угрозой расправы сотрудникам полиции и членам их семей. Об этом заместитель председателя Нацполиции-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил сегодня во время оперативного совещания в Краматорском отделе полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщили в пресс-службе, В.Аброськин назвал недопустимым поведение народного депутата Украины Владимира Парасюка по отношению к сотрудникам полиции, который высказывал оскорбления в их адрес, унижал и угрожал физической расправой им и их семьям.
В полиции также отметили, что в случае нападения, угроз сотрудникам полиции, которые выполняют свой служебный долг, в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции» правоохранители имеют право применять необходимые меры с использованием спецсредств и оружия.
"Такие факты недопустимы. Мы будем обращаться к Генеральному прокурору Украины относительно снятия неприкосновенности и привлечения к ответственности народного депутата Владимира Парасюка. Мы не позволим унижать полицейских, а также угрожать им и их родным. На каждый такой случай будет адекватная и законная реакция полиции", - отметил В.Аброськин.
Генерал отметил, что сотрудники полиции Донецкой области уже в течение 3 лет кроме выполнения своих непосредственных обязанностей дополнительно несут службу в условиях проведения антитеррористической операции, выполняют военные функции, возложенные на них штабом АТО.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко осудил действия народного депутата Владимира Парасюка на блокпосту в Славянске.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что народному депутату Украины Владимиру Парасюка будет объявлено о подозрении в связи с событиями в Славянске и другими инцидентами с его участием.
Напомним, 14 марта активисты блокады в районе Славянска, во главе с нардепом Владимиром Парасюком, совершили нападение на сотрудников полиции и прорвались через блокпост.
Как сообщал УНН, в результате нападения участников блокады на блокпост пострадали 7 полицейских.