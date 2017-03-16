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В.Аброськін: "сміттєві каравани" зі Львова доїхали до Донеччини

Київ • УНН

 • 16056 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У ніч на четвер в Покровському на Донеччині затримали п'ять фур з "львівським сміттям". Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.

"Сміттєві каравани" зі Львова доїхали і до Донеччини. Сьогодні вночі в Покровському затримали 5 фур з "львівським сміттям". На місці працює слідчо-оперативна група. А може Парасюк і компанія заслані сюди для налагодження "Великого сміттєвого шляху"? Мабуть, ближче нічого не знайшли, чим везти сміття за 1200 км", - зазначив він.

Нагадаємо, поліція відкрила понад 10 кримінальних проваджень за фактами незаконного вивантаження "львівського сміття".

Українські Національні Новини

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