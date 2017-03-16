В.Аброськин: "мусорные караваны" из Львова доехали до Донецкой области

"Мусорные караваны" из Львова доехали и до Донбасса. Сегодня ночью в Покровском задержали 5 фур с "львовским мусором". На месте работает следственно-оперативная группа. А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания "Большого мусорного пути"? Пожалуй, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 км ", - отметил он.

Напомним, полиция открыла более 10 уголовных производств по фактам незаконной выгрузки "львовского мусора" .