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В 44 роки: український чвертьфіналіст ЧС-2006 відновив професійну кар'єру

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Колишній футболіст збірної України та "Металіста" Олег Шелаєв відновив професійну кар'єру в 44 роки, інформує УНН з посиланням на "Meta-ratings.com.ua".

Деталі

Вихованець луганського футболу, в активі якого 36 матчів і 1 гол за збірну України, не виступав на професійному рівні з 2014 року. Останнім клубом Шелаєва був “Металіст”, за який він грав з 2009 по 2014 рік. До цього він захищав кольори “Зорі”, “Шахтаря”, “Дніпра”, донецького “Металурга” і “Кривбасу”.

У 2017-2020 роках футболіст вже грав за “Вовчанськ” на аматорському рівні. Цього року представник Харківської області дебютує у Другій лізі. У перших чотирьох турах команда Андрія Березовчука набрала 4 очки і займає 12-е місце в групі Б.

Примітно, що за збірну України Шелаєв відіграв 36 поєдинків і виступав на чемпіонаті світу 2006 року, коли “жовто-блакитні” дійшли до чвертьфіналу.

Доповнення

Сьогодні “Вовчанськ” стартував в Кубку України. У Полтаві він обіграв аматорську “Олімпію” з Савинці (1:0) і пробився до 1/16 фіналу.

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