В 2017 році кількість працевлаштованих зросла на 6% - Рева

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22550 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 56087 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 70036 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 69319 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99116 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73278 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83232 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95820 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88069 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188831 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
89%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 6056 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 4072 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 5784 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 6290 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 12018 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 70039 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188832 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342920 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277547 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14787 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13519 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 69319 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21087 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26181 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

В 2017 році кількість працевлаштованих зросла на 6% - Рева

Київ • УНН

 • 5845 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році кількість працевлаштованих громадян зросла на 6%. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.

В 2017 році кількість працевлаштованих зросла на 6% - Рева

“У 2017 році кількість працевлаштованих зросла на 6%, 746 тисяч осіб були працевлаштовані. Багато хто з них навіть не ставка на облік до служби зайнятості, люди тільки приходили, їм одразу пропонували вакансію”, — заявив Рева.

Крім того, на 11% зросла кількість роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні на одне робоче місце претендує шість безробітних

“Чому це відбулось? Бо на 11% зросла кількість роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості, їхня кількість становить 177 тисяч. Також на 11% зросла кількість вакансій, до 968 тисяч одиниць”, — зазначив Рева.

Крім того, Рева зазначив, що кількість безпобітних в Україні зменшилась на 9%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54