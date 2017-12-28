В 2017 році кількість працевлаштованих зросла на 6% - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році кількість працевлаштованих громадян зросла на 6%. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
“У 2017 році кількість працевлаштованих зросла на 6%, 746 тисяч осіб були працевлаштовані. Багато хто з них навіть не ставка на облік до служби зайнятості, люди тільки приходили, їм одразу пропонували вакансію”, — заявив Рева.
Крім того, на 11% зросла кількість роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості.
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“Чому це відбулось? Бо на 11% зросла кількість роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості, їхня кількість становить 177 тисяч. Також на 11% зросла кількість вакансій, до 968 тисяч одиниць”, — зазначив Рева.
Крім того, Рева зазначив, що кількість безпобітних в Україні зменшилась на 9%.