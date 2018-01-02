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За минулий рік РАЕС виробила максимальну кількість електроенергії за всю її історію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. В 2017 році енергоблоки Рівненської атомної електростанції виробили максимальну кількість електроенергії за всю історію АЕС. Про це УНН повідомили в прес-службі Рівненської АЕС.

За минулий рік РАЕС виробила максимальну кількість електроенергії за всю її історію

"Енергоблоками Рівненської АЕС у 2017 році вироблено 19 мільярдів 792,9 мільйона кВт год електроенергії, що є максимальним показником за всю історію електростанції. Це на 2,32 млрд кВт год більше, ніж вироблено 2016 року. Виконання РАЕС річного плану 2017 року з виробництва електроенергії склало 102,7 %", - йдеться в повідомленні.

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В прес-службі додали, що станом на 8 годину 2 січня у роботі перебувають два енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1425 МВт, а зауважень щодо роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"Енергоблок №1 (ВВЕР-440) перебуває у середньому планово-попереджувальному ремонті, триває 4 доба, проводяться операції за Програмою зупинення блоку. На енергоблоці №3 РАЕС (ВВЕР-1000) триває 26-а доба планово-попереджувального ремонту. В ремонті - обладнання третього каналу системи безпеки. Всі роботи виконуються згідно з графіком. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - резюмували в прес-службі.

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Нагадаємо, 30 грудня 2017 року, о 0:07 відключили від енергомережі енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, який розрахований на 39 календарних діб.

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