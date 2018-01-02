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За прошлый год РАЭС выработала максимальное количество электроэнергии за всю ее историю

Киев • УНН

 • 33962 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В 2017 году энергоблоки Ровенской атомной электростанции выработали максимальное количество электроэнергии за всю историю АЭС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ровенской АЭС.

За прошлый год РАЭС выработала максимальное количество электроэнергии за всю ее историю

"Энергоблоками Ровенской АЭС в 2017 году произведено 19 млрд 792,9 млн кВт часов электроэнергии, что является максимальным показателем за всю историю электростанции. Это на 2,32 млрд КВт часов больше, чем произведено 2016 года. Выполнение РАЭС годового плана 2017 года по производству электроэнергии составило 102,7%", - сообщили в РАЭС.

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В пресс-службе добавили, что на 8:00 2 января в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1425 МВт, а замечаний по работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Энергоблок №1 (ВВЭР-440) находится в среднем планово-предупредительном ремонте, длится 4 сутки, проводятся операции по Программе остановки блока. На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается двадцать шестые сутки планово-предупредительного ремонта. В ремонте - оборудование третьего канала системы безопасности. Все работы выполняются согласно графику. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - резюмировали в пресс-службе.

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Напомним, 30 декабря 2017 года, в 0:07 отключили от энергосети энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, который рассчитан на 39 календарных суток.

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