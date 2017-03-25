Ужгородець продав поліції гранату за 1 тис. 300 грн
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 березня. УНН. Вчора ввечері, 24 березня, правоохоронці в Ужгороді провели операцію із затримання чоловіка, який за 1 тис. 300 грн намагався продати пристрій, схожий на ручну гранату. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, правоохоронці здійснили оперативну закупку на території парку по вулиці Баб’яка в Ужгороді.
“Тобто правоохоронці вирахували людину, що мала намір продати небезпечний предмет. Відтак, його покупцем стала підставна особа...”, — зазначила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголєва.
Поліція проводила спецоперацію у рамках провадження, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
52-річний ужгородець продав гранату за 1 тис. 300 грн.
Чоловік пояснив правоохоронцям, що знайшов її на вулиці неподалік парку. Вибуховий пристрій направлено на експертизу.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного. Слідство триває.
Нагадаємо, корпус від гранатомета виявили на смітнику у Житомирі.