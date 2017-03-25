Ужгородец продал полиции гранату за 1 тыс. 300 грн
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 марта. УНН. Вчера вечером, 24 марта, правоохранители в Ужгороде провели операцию по задержанию мужчины, который за 1 тыс. 300 грн пытался продать устройство, похожее на ручную гранату. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, правоохранители осуществили оперативную закупку на территории парка по улице Бабьяка в Ужгороде.
“То есть правоохранители вычислили человека, намеревающегося продать опасный предмет. Следовательно, его покупателем стало подставное лицо... ”, - отметила пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
Полиция проводила спецоперацию в рамках производства, имеющего признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
52-летний житель Ужгорода продал гранату за 1 тыс. 300 грн.
Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел ее на улице недалеко от парка. Взрывное устройство отправили на экспертизу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следствие продолжается.
Напомним, корпус от гранатомета обнаружили на свалке в Житомире.