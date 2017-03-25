Ужгородец продал полиции гранату за 1 тыс. 300 грн

“То есть правоохранители вычислили человека, намеревающегося продать опасный предмет. Следовательно, его покупателем стало подставное лицо... ”, - отметила пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Полиция проводила спецоперацию в рамках производства, имеющего признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

52-летний житель Ужгорода продал гранату за 1 тыс. 300 грн.

Мужчина объяснил правоохранителям, что нашел ее на улице недалеко от парка. Взрывное устройство отправили на экспертизу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Следствие продолжается.

Напомним, корпус от гранатомета обнаружили на свалке в Житомире.