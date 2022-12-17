Уже 75% мешканців столиці з теплом - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з теплопостачанням вже 75% мешканців столиці, передає УНН.
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"З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці. Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві", - написав Кличко у Telegram.
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Нагадаємо
Сьогодні, 17 грудня, зранку, відновило роботу київське метро.