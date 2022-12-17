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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22445 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Уже 75% мешканців столиці з теплом - Кличко

Уже 75% мешканців столиці з теплом - Кличко

Київ • УНН

 • 579134 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з теплопостачанням вже 75% мешканців столиці, передає УНН.

Цитата

"З теплопостачанням вже 75% мешканців столиці. Тепловики продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві", - написав Кличко у Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві всім мешканцям повернули водопостачання

Нагадаємо

Сьогодні, 17 грудня, зранку, відновило роботу київське метро.

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