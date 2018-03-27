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УЄФА затвердив зміни в регламентах Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Київ • УНН

 • 8909 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. УЄФА затвердив додаткові зміни в регламентах Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, які вступлять в силу з наступного сезону, інформує УНН з посиланням на прес-службу Союзу європейських футбольних асоціацій.

Починаючи з сезону 2018/19 в матчах плей-оф в додатковий час дозволена четверта заміна. На інші три заміни це не вплине.

Також відзначимо, що виключно в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, фіналі Ліги Європи УЄФА і матчі за Суперкубок УЄФА в заявку можна буде включити 23 гравця, а не 18, як в інших матчах. Таким чином, на лавці запасних зможуть перебувати 12 футболістів замість семи. Це забезпечить клубам і в першу чергу тренерам велику гнучкість в проведенні замін і полегшить управління командою в найважливішому матчі сезону.

Зауважимо, що починаючи з сезону 2018/19 команда, яка виграла Лігу Європи УЄФА (або раніше Кубок УЄФА) три рази поспіль або п’ять разів загалом, отримає право носити на рукаві нашивку багаторазового переможця. Єдиною командою, яка зможе носити її в наступному сезоні, буде іспанська “Севілья” — в разі виходу в єврокубки. Андалузький клуб перемагав в турнірі п’ять разів (2006, 2007, 2014 року, 2015-го, 2016). Подібна традиція існує в Лізі чемпіонів УЄФА.

Як повідомляв УНН, УЄФА визначив розмір виплат солідарності і бонусних виплат для 55 асоціацій, які змагатимуться в першому розіграші Ліги націй.

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