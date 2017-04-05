УЄФА виділить національним федераціям по мільйону євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На 41-му черговому Конгресі в Гельсінкі президент УЄФА Александер Чеферін оголосив, що в поточному фінансовому циклі УЄФА виділить національним асоціаціям додатково по одному мільйону євро в якості солідарних виплат, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Даний крок УЄФА став можливим завдяки чудовим фінансовими показниками турнірів серед збірних, наприклад, таких як Євро-2016.
“УЄФА існує не для того, щоб накопичувати багатства в ситуації, коли асоціаціям важко розвивати футбол у віддалених куточках своїх територій. У той час як суспільство стає все більш індивідуалістичним, солідарність повинна бути закладена в ДНК УЄФА”, — наголосив А.Чеферін.
Примітно, що за словами президента організації, подібне фінансування продовжиться і в майбутньому.
Окрім того, А.Чеферін зазначив, що футбол повинен залишатися народною грою. Тому УЄФА і інші сторони повинні тримати ціни на квитки під контролем.