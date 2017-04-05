УЕФА выделит национальным федерациям по миллиону евро

Данный шаг УЕФА стал возможным благодаря замечательным финансовыми показателями турниров сборных, например, таких как Евро-2016.

“УЕФА существует не для того, чтобы накапливать богатства в ситуации, когда ассоциациям трудно развивать футбол в отдаленных уголках своих территорий. В то время как общество становится все более индивидуалистическим, солидарность должна быть заложена в ДНК УЕФА”, — подчеркнул А.Чеферин.

Примечательно, что по словам президента организации, подобное финансирование продолжится и в будущем.

Кроме того, А.Чеферин отметил, что футбол должен оставаться народной игрой. Поэтому УЕФА и другие стороны должны держать цены на билеты под контролем.