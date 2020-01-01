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УЄФА представила символічну збірну відкриттів Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Сайт УЄФА оголосив збірну відкриттів групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20, інформує УНН.

Одразу чотири футболісти представляють німецьку Бундеслігу.

Збірна відкриттів має наступний вигляд:

Воротар - Алекс Мерет ("Наполі"),

Захисники - Ашраф Хакімі ("Боруссія"), Бенжамен Павар ("Баварія"), Дайо Упамекано ("Лейпциг"), Ренан Лоді ("Атлетіко"),

Півзахисники - Сандер Бергу ("Генк"), Кай Хавертц ("Байєр"), Дані Ольмо ("Динамо" Загреб),

Нападники - Родріго ("Реал"), Ерлінг Холанд (виступав за "Зальцбург", перейшов в "Боруссію"), Лаутаро Мартінес ("Інтер").

Примітно, що усі гравці даної символічної команди входять в віковий діапазон від 18 до 23 років. Наймолодшому Родріго – 18, найстаршому Павару – 23.

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