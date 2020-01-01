УЕФА представила символическую сборную открытий Лиги чемпионов

Сразу четыре футболиста представляют немецкую Бундеслигу.

Сборная открытий имеет следующий вид:

Вратарь - Алекс Мерет ("Наполи"),

Защитники - Ашраф Хакими ("Боруссия"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Дайо Упамекано ("Лейпциг"), Ренан Лоди ("Атлетико"),

Полузащитники - Сандер Берге ("Генк"), Кай Хавертц ("Байер"), данные Ольмо ("Динамо" Загреб),

Нападавшие - Родриго ("Реал"), Эрлинг Холланд (выступал за "Зальцбург", перешел в "Боруссию"), Лаутаро Мартинес ("Интер").

Примечательно, что все игроки данной символической команды входят в возрастной диапазон от 18 до 23 лет. Самому молодому Родриго - 18, самому старшему Павар - 23.