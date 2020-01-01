УЕФА представила символическую сборную открытий Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сайт УЕФА объявил сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, информирует УНН.
Сразу четыре футболиста представляют немецкую Бундеслигу.
Сборная открытий имеет следующий вид:
Вратарь - Алекс Мерет ("Наполи"),
Защитники - Ашраф Хакими ("Боруссия"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Дайо Упамекано ("Лейпциг"), Ренан Лоди ("Атлетико"),
Полузащитники - Сандер Берге ("Генк"), Кай Хавертц ("Байер"), данные Ольмо ("Динамо" Загреб),
Нападавшие - Родриго ("Реал"), Эрлинг Холланд (выступал за "Зальцбург", перешел в "Боруссию"), Лаутаро Мартинес ("Интер").
Примечательно, что все игроки данной символической команды входят в возрастной диапазон от 18 до 23 лет. Самому молодому Родриго - 18, самому старшему Павар - 23.