УЄФА оголосив претендентів на звання кращого футболіста Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Двох французів та іспанця обрано претендентами на звання кращого гравця Ліги Європи сезону 2017/18 років, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Гравці клубу-переможця мадридського "Атлетіка" Дієго Годін, Антуан Грізманн і півзахисник "Марселя" Дімітрі Пайєт були номіновані на цю нагороду.
Грізманн був визнаний кращим гравцем травневого фіналу, в якому його дубль допоміг "Атлетіко" розгромити "Олімпік" з рахунком 3:0. Стовпом оборони мадридців був Дієго Годін, багато в чому завдяки якому "Атлетіко" пропустив всього чотири голи за турнір.
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Ліонський фінал закінчився фіаско для "Марселя" Пайєта, проте гра французького півзахисника стала справжньою окрасою турніру. В його активі 12 поєдинків, 3 голи і 7 результативних пасів.
Зазначимо, що кандидатів обирало спеціальне журі з тренерів всіх 48 клубів, які виступали на груповій стадії минулого сезону, і 55 журналістів, обраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Кожен журналіст представляє одну національну асоціацію УЄФА.
Зауважимо, за підсумками сезону 2016/17 почесний приз був удостоєний півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
Додамо, нагороду вручать 31 серпня Монако під час жеребкування групового етапу Ліги Європи-2018/19.