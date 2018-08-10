УЕФА объявил претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы

Игроки клуба-победителя мадридского "Атлетико" Диего Годин, Гризманн и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет были номинированы на эту награду.

Гризманн был признан лучшим игроком майского финала, в котором его дубль помог "Атлетико" разгромить "Олимпик" со счетом 3:0. Столпом обороны мадридцев был Годин, во многом благодаря которому "Атлетико" пропустил всего четыре гола за турнир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ближайший соперник уменьшил отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Лионский финал закончился фиаско для "Марселя" Пайета, однако игра французского полузащитника стала настоящим украшением турнира. В его активе 12 поединков, 3 гола и 7 результативных пасов.

Отметим, что кандидатов выбирало специальное жюри из тренеров всех 48 клубов, которые выступали на групповой стадии прошлого сезона, и 55 журналистов, избранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Каждый журналист представляет одну национальную ассоциацию УЕФА.

Заметим, по итогам сезона 2016/17 почетный приз получил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба.

Добавим, награду вручат 31 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2018/19.