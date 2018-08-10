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УЕФА объявил претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Двое французов и испанец избраны претендентами на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2017/18 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы

Игроки клуба-победителя мадридского "Атлетико" Диего Годин, Гризманн и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет были номинированы на эту награду.

Гризманн был признан лучшим игроком майского финала, в котором его дубль помог "Атлетико" разгромить "Олимпик" со счетом 3:0. Столпом обороны мадридцев был Годин, во многом благодаря которому "Атлетико" пропустил всего четыре гола за турнир.

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Лионский финал закончился фиаско для "Марселя" Пайета, однако игра французского полузащитника стала настоящим украшением турнира. В его активе 12 поединков, 3 гола и 7 результативных пасов.

Отметим, что кандидатов выбирало специальное жюри из тренеров всех 48 клубов, которые выступали на групповой стадии прошлого сезона, и 55 журналистов, избранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Каждый журналист представляет одну национальную ассоциацию УЕФА.

Заметим, по итогам сезона 2016/17 почетный приз получил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба.

Добавим, награду вручат 31 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2018/19.

Украинские Национальные Новости

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