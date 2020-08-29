УЄФА назвала автора кращого голу в сезоні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За підсумками голосування уболівальників названо топ-5 найкращих голів Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 років, передає УНН з посиланням на УЄФА.
Забитий м’яч португальця Кріштіану Роналду у ворота “Ліона” в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визнаний найкрасивішим за весь розіграш турніру. Португалець тоді завдав дальнього пострілу на нього зреагував голкіпер, але не зумів відбити м’яч повз воріт.
У п’ятірку найкращих також потрапили голи півзахисника “Баварії” Сержа Гнабрі, нападника “Барселони” Луїса Суареса, вінгера “Ювентуса” Хуана Куадрадо і форварда “Лейпцига” Марселя Забітцера.
Додамо, у крайньому сезоні португалець провів 33 матчі в Серії А — забив 31 гол, в Лізі чемпіонів він відзначився чотирма голами в восьми матчах.