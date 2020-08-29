УЕФА назвала автора лучшего гола в сезоне Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. По итогам голосования болельщиков назван топ-5 лучших голов Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Забитый мяч португальца Криштиану Роналду в ворота “Лиона” в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов признан самым красивым за весь розыгрыш турнира. Португалец тогда нанес дальний выстрел на него среагировал голкипер, но не сумел отбить мяч мимо ворот.
В пятерку лучших также попали гола полузащитника “Баварии” Сержа Гнабри, нападающего “Барселоны” Луиса Суареса, вингера “Ювентуса” Хуана Куадрадо и форварда “Лейпцига” Марселя Забитцера.
Добавим, в крайнем сезоне португалец провел 33 матча в Серии А — забил 31 гол, в Лиге чемпионов он отличился четырьмя голами в восьми матчах.
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