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Утримуваних осіб доставили до місця обміну на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Представники української сторони доставили утримуваних осіб до місця обміну на Донбасі, як і утримувані "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомила в середу керівник робочої групи з обміну полоненими від "ЛНР" Ольга Кобцева, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Утримуваних осіб доставили до місця обміну на Донбасі

"Зараз ми прибули на місце обміну", - сказала О.Кобцева.

"Утримувані українською стороною особи також прибули до обговореного раніше місця обміну", - додала вона.

Обмін полоненими в Донбасі запланований на 27 грудня, українська сторона, як очікується, передасть 306 осіб, а "ДНР" і "ЛНР" - 74 людини.

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