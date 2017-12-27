Утримуваних осіб доставили до місця обміну на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Представники української сторони доставили утримуваних осіб до місця обміну на Донбасі, як і утримувані "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомила в середу керівник робочої групи з обміну полоненими від "ЛНР" Ольга Кобцева, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Зараз ми прибули на місце обміну", - сказала О.Кобцева.
"Утримувані українською стороною особи також прибули до обговореного раніше місця обміну", - додала вона.
Обмін полоненими в Донбасі запланований на 27 грудня, українська сторона, як очікується, передасть 306 осіб, а "ДНР" і "ЛНР" - 74 людини.