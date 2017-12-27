Удерживаемых доставили к месту обмена на Донбассе

"Сейчас мы прибыли на место обмена", - сказала О.Кобцева.

"Удерживаемые украинской стороной лица также прибыли в оговоренное ранее место обмена", - добавила она.

Обмен пленными на Донбассе запланирован на 27 декабря, украинская сторона, как ожидается, передаст 306 человек, а "ДНР" и "ЛНР" - 74 человека.