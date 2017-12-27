Утримувані "ДНР" вирушили для процедури обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Утримуваних "ДНР" полонених вивезли з місць позбавлення волі для обміну з українською стороною, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Автомобілі з полоненими у супроводі співробітників "силових структур "ДНР" рухаються в район Горлівки, де пройде обмін.
Обмін полоненими за формулою "306 на 74" повинен пройти в середу на Донбасі.
При цьому вказано, що обмін може відбутися на КПП "Майорськ".
Нагадаємо, раніше 27 грудня утримуваних "ЛНР" вивезли для процедури обміну.
Як повідомляє УНН, на 27 грудня заплановано звільнення 74 українців, утримуваних бойовиками на Донбасі. Україна, в рамках звільнення, готова передати 306 людей, де це дозволяє українське законодавство.