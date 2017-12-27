Удерживаемые "ДНР" отправились для процедуры обмена
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Удерживаемых "ДНР" пленных вывезли из мест лишения свободы для обмена с украинской стороной, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Автомобили с пленными в сопровождении сотрудников "силовых структур "ДНР" движутся в район Горловки, где пройдет обмен.
Обмен пленными по формуле "306 на 74" должен пройти в среду на Донбассе.
При этом указано, что обмен может состояться на КПП "майорских".
Напомним, ранее 27 декабря удерживаемых "ЛНР" вывезли для процедуры обмена.
Как сообщал УНН, на 27 декабря запланировано освобождение 74 украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе. Украина, в рамках освобождения, готова передать 306 человек, где это позволяет украинское законодательство.