Катували полонених у Донецькому телецентрі: трьом учасникам НЗФ оголосили підозру

Деталі

За даними слідства, двоє колишніх військовослужбовців ЗСУ та ексспівробітник СБУ у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, яку облаштували у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі, з квітня 2014 року до травня 2015 року жорстоко поводилися із захопленими громадянами за проукраїнські погляди. Під час проведення допитів та незаконного утримання вони застосовували до мирних жителів тортури — систематично били руками й ногами. Також тривалий час вони утримували потерпілих у нелюдських умовах без належної медичної допомоги й харчування.

Як повідомляють у генпрокураторі, чоловіки виконували завдання ватажків терористичної організації “ДНР”. Тоді, за даними відомства, зловмисники перебували на посадах “начальника Харцизького МРВ МДБ “ДНР”, “співробітника відділу управління контрррозвідки МДБ “ДНР” та “військового коменданта військової комендатури № 12 м. Ясинувата “ДНР”.

Додамо

Указані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітраного права відповідно до статті 27 розділу І частини ІІІ Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни та статті 51 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Порушникам заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 258-3 КК України). Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та звернення до суду, щоб дозволили провести спеціальне досудове розслідування.

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