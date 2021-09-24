Пытали пленных в Донецком телецентре: трем участникам НВФ объявили подозрение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Двум экс-военным ВСУ и бывшему сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданами за проукраинские взгляды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, двое бывших военнослужащих ВСУ и экс-сотрудник СБУ в помещении одной из незаконных тюрем, которую обустроили в захваченном боевиками Донецком телецентре, с апреля 2014 года по май 2015 года жестоко обращались с захваченными гражданами за проукраинские взгляды. Во время проведения допросов и незаконного содержания они применяли к мирным жителям пытки — систематически избивали руками и ногами. Также длительное время они удерживали пострадавших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

Как сообщают в Генпрокуратуре, мужчины выполняли задания главарей террористической организации “ДНР”. Тогда, по данным ведомства, злоумышленники находились на должностях "начальника Харцызского МРО МГБ "ДНР",“сотрудника отдела управления контрразведки МГБ “ДНР” и “военного коменданта военной комендатуры № 12 г. Ясиноватая “ДНР”.

Добавим

Указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитраного права в соответствии со статьей 27 раздела I части ІІІ Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны и статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, которая касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Нарушителям заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращения в суд, чтобы разрешили провести специальное досудебное расследование.

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