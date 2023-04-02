Утилізують самі себе: в російській армії побільшало втрат через надмірне вживання алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила понад 200 тисяч людей. Проте, як інформує розвідка Міністерства оборони Великої Британії, значна частина втрат спричинена небойовими причинами, передає УНН.
Деталі
В щоденному огляді розвідка посилається на російський Telegram-канал, який 27 березня повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.
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"Однак, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, то воно довгий час розглядалося як негласно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Серед інших основних причин небойових втрат, за оцінкою британської розвідки, є неналежна підготовка з поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди й травми, пов’язані з погодними умовами, як-то переохолодження.
"Російські командири, скоріше за все, вважають, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність. Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, його вже давно негласно вважають частиною військового життя, навіть під час бойових дій", – зазначає розвідка.
Доповнення
За даними Генерального Штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 174 550 осіб, 3618 танків та сотень одиниць військової техніки.