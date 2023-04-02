Ще плюс 560: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 174 550 осіб, 3618 танків та сотень одиниць військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3618 (+2) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6986 (+5) од;
· артилерійських систем – 2687 (+4) од;
· РСЗВ – 527 (+0) од;
· засоби ППО ‒ 279 (+0) од;
· літаків – 306 (+0) од;
· гелікоптерів – 291 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1);
· крилаті ракети ‒ 911 (+0);
· кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9) од;
· спеціальна техніка ‒ 296 (+0).
Дані уточнюються.