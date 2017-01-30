Утилізатори небезпечних відходів “Микит-сервіс” та “Микитртуть” стали жертвою шахраїв високого рівня

При цьому, за словами чоловіка, учасником він став не цілеспрямовано. Про те, що документи його підприємства фігурують у сумнівному тендері між “Південною залізницею” та державним підприємством “Укреко-ойл”, він дізнався від Всеукраїнської екологічної ліги.

У коментарі УНН Михайло Ханін повідомив, що не брав участі у тендері “Південної залізниці” і не мав наміру утилізовувати їх небезпечні відходи. Посадові особи державного підприємства “Укреко-ойл” неправомірно використали документи ТОВ “Микитртуть” та “Микит-сервіс”, аби виграти тендер “Південної залізниці”.

“Так негарно вийшло і за сина (керівника „Микит-сервіс“ — ред.) і за мене (керівника „Микитртуть“ — ред.), за ці дві фірми. Я 40 років працював на заводі, у нас використовувалися найсучасніші у світі технонології і ми намагалися зробити завод ще кращим.

Ми переробляли 2,5 млн ртутних лапм, а в Україні їх утворюється — 30 млн. І от уявіть собі, я дуже хвилююся, що потрапив у таку ситуацію. Я, як побачив цей договір (де вказано, що ТОВ НВП "Микит-сервіс“ та ТОВ "Микитртуть" є субпідрядниками ДП "Украеко-ойл" — ред.) , то м’яко кажучи, був у шоці. До чого тут ми взагалі? Це дуже неприємно”, — зауважив М.Ханін.

Він пояснив, що підприємства поки не можуть брати участі в жодному тендері, оскільки проходять процедуру перереєстрації на підконтрольній території (матеріально-технічна база обох підприємств залишилась у м. Горліка, Донецької області)

“Ми стали заручниками поганих людей. Ми не брали участі в жодному тендері. Більш того, ми прекрасно знаємо українське законодавство, ліцензійні умови і так далі. А тепер виходить, що ми попали в незручну ситуацію доволі високого рівня, хоча ми завжди старалися роботи так, щоб наше підприємство ніхто і нічим не міг заплямувати. Ми в жодному випадку не заключали б договір поки не вирішили б всі моменти, і тільки тоді ми змогли б з кимось співпрацювати”, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно державне підприємство “Укреко-ойл”, що підконтрольне Мінприроди, виграло тендер на утилізацію небезпечних відходів “Південної залізниці”. Не маючи власної матеріально-технічної бази для виконання тендеру, ДП “Укреко-ойл” вказав, що планує утилізувати небезпечні відходи зокрема на базі ТОВ “Микитртуть”, яке знаходиться на непідконтрольній території.

У Міністерстві екології та природних ресурсів не змогли прокоментувати дії підконтрольного підприємства, вказавши на те, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.

Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали саме на ДП “Укреко-ойл”.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.Тимочко, проаналізувавши ситуацію, назвала цей тендер корупційною схемою і зауважила, що ніхто не збирається утилізовувати ці небезпечні відходи.