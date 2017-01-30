Утилізатори небезпечних відходів “Микит-сервіс” та “Микитртуть” стали жертвою шахраїв високого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Директор підприємства “Микитртуть” Михайло Ханін, яке спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, заявив, що за усі 40 років роботи на ринку України вперше став співучасником комерційних схем високого рівня, повідомляє УНН.
При цьому, за словами чоловіка, учасником він став не цілеспрямовано. Про те, що документи його підприємства фігурують у сумнівному тендері між “Південною залізницею” та державним підприємством “Укреко-ойл”, він дізнався від Всеукраїнської екологічної ліги.
У коментарі УНН Михайло Ханін повідомив, що не брав участі у тендері “Південної залізниці” і не мав наміру утилізовувати їх небезпечні відходи. Посадові особи державного підприємства “Укреко-ойл” неправомірно використали документи ТОВ “Микитртуть” та “Микит-сервіс”, аби виграти тендер “Південної залізниці”.
“Так негарно вийшло і за сина (керівника „Микит-сервіс“ — ред.) і за мене (керівника „Микитртуть“ — ред.), за ці дві фірми. Я 40 років працював на заводі, у нас використовувалися найсучасніші у світі технонології і ми намагалися зробити завод ще кращим.
Ми переробляли 2,5 млн ртутних лапм, а в Україні їх утворюється — 30 млн. І от уявіть собі, я дуже хвилююся, що потрапив у таку ситуацію. Я, як побачив цей договір (де вказано, що ТОВ НВП "Микит-сервіс“ та ТОВ "Микитртуть" є субпідрядниками ДП "Украеко-ойл" — ред.) , то м’яко кажучи, був у шоці. До чого тут ми взагалі? Це дуже неприємно”, — зауважив М.Ханін.
Він пояснив, що підприємства поки не можуть брати участі в жодному тендері, оскільки проходять процедуру перереєстрації на підконтрольній території (матеріально-технічна база обох підприємств залишилась у м. Горліка, Донецької області)
“Ми стали заручниками поганих людей. Ми не брали участі в жодному тендері. Більш того, ми прекрасно знаємо українське законодавство, ліцензійні умови і так далі. А тепер виходить, що ми попали в незручну ситуацію доволі високого рівня, хоча ми завжди старалися роботи так, щоб наше підприємство ніхто і нічим не міг заплямувати. Ми в жодному випадку не заключали б договір поки не вирішили б всі моменти, і тільки тоді ми змогли б з кимось співпрацювати”, — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно державне підприємство “Укреко-ойл”, що підконтрольне Мінприроди, виграло тендер на утилізацію небезпечних відходів “Південної залізниці”. Не маючи власної матеріально-технічної бази для виконання тендеру, ДП “Укреко-ойл” вказав, що планує утилізувати небезпечні відходи зокрема на базі ТОВ “Микитртуть”, яке знаходиться на непідконтрольній території.
У Міністерстві екології та природних ресурсів не змогли прокоментувати дії підконтрольного підприємства, вказавши на те, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.
Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали саме на ДП “Укреко-ойл”.
Голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.Тимочко, проаналізувавши ситуацію, назвала цей тендер корупційною схемою і зауважила, що ніхто не збирається утилізовувати ці небезпечні відходи.