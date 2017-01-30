Утилизаторы опасных отходов "Никит-сервис" и "Микитртуть" стали жертвой мошенников высокого уровня

При этом, по словам мужчины, участником он стал не целенаправленно. О том, что документы его предприятия фигурируют в сомнительном тендере между "Южной железной дорогой" и государственным предприятием "УКРЕКО-ойл", он узнал от Всеукраинской экологической лиги.

В комментарии УНН Михаил Ханин сообщил, что не принимал участия в тендере "Южной железной дороги" и не собирался утилизировать их опасные отходы. Должностные лица государственного предприятия "УКРЕКО-ойл" неправомерно использовали документы ООО "Микитртуть" и "Никит-сервис", чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги".

"Так некрасиво получилось и за сына (руководителя "Никит-сервис" - ред.) и меня (руководителя "Микитртуть" - ред.), за эти две фирмы. Я 40 лет работал на заводе, у нас использовались самые современные в мире технонологии и мы пытались сделать завод еще лучшим.

Мы переделывали 2,5 млн ртутных лапм, а в Украине их образуется - 30 млн. И вот представьте себе, я очень волнуюсь, что попал в такую ​​ситуацию. Я, как увидел этот договор (где указано, что ООО НПП "Никит-сервис" и ООО "Микитртуть" являются субподрядчиками ООО "Украеко-ойл" - ред.), то мягко говоря, был в шоке. При чем тут мы вообще? Это очень неприятно", - отметил М.Ханин.

Он пояснил, что предприятия пока не могут участвовать ни в одном тендере, поскольку проходят процедуру перерегистрации на подконтрольной территории (материально-техническая база обоих предприятий осталась в г. Горлик, Донецкой области)

"Мы стали заложниками плохих людей. Мы не принимали участия ни в одном тендере. Более того, мы прекрасно знаем украинское законодательство, лицензионные условия и так далее. А теперь получается, что мы попали в неловкую ситуацию довольно высокого уровня, хотя мы всегда старались работы так, чтобы наше предприятие никто и ничем не мог запятнать. Мы ни в коем случае не заключали бы договор пока не решили бы все моменты, и только тогда мы смогли бы с кем-то сотрудничать", - отметил он.

Напомним, недавно государственное предприятие "УКРЕКО-ойл", подконтрольное Минприроды, выиграло тендер на утилизацию опасных отходов "Южной железной дороги". Не имея собственной материально-технической базы для выполнения тендера, ГП "УКРЕКО-ойл" указал, что планирует утилизировать опасные отходы в частности на базе ООО "Микитртуть", которое находится на неподконтрольной территории.

В Министерстве экологии и природных ресурсов не смогли прокомментировать действия подконтрольного предприятия, указав на то, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".

Однако в "Южной железной дороге" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "УКРЕКО-ойл" были проверены и нарушений не найдено. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороге" перевели именно на ГП "УКРЕКО-ойл".

Председатель Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, проанализировав ситуацию, назвала этот тендер коррупционной схемой и заметила, что никто не собирается утилизировать эти опасные отходы.