Утилизаторы опасных отходов "Никит-сервис" и "Микитртуть" стали жертвой мошенников высокого уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Директор предприятия "Микитртуть" Михаил Ханин, которое специализируется на утилизации опасных отходов, заявил, что за все 40 лет работы на рынке Украины впервые стал соучастником коммерческих схем высокого уровня, сообщает УНН.
При этом, по словам мужчины, участником он стал не целенаправленно. О том, что документы его предприятия фигурируют в сомнительном тендере между "Южной железной дорогой" и государственным предприятием "УКРЕКО-ойл", он узнал от Всеукраинской экологической лиги.
В комментарии УНН Михаил Ханин сообщил, что не принимал участия в тендере "Южной железной дороги" и не собирался утилизировать их опасные отходы. Должностные лица государственного предприятия "УКРЕКО-ойл" неправомерно использовали документы ООО "Микитртуть" и "Никит-сервис", чтобы выиграть тендер "Южной железной дороги".
"Так некрасиво получилось и за сына (руководителя "Никит-сервис" - ред.) и меня (руководителя "Микитртуть" - ред.), за эти две фирмы. Я 40 лет работал на заводе, у нас использовались самые современные в мире технонологии и мы пытались сделать завод еще лучшим.
Мы переделывали 2,5 млн ртутных лапм, а в Украине их образуется - 30 млн. И вот представьте себе, я очень волнуюсь, что попал в такую ситуацию. Я, как увидел этот договор (где указано, что ООО НПП "Никит-сервис" и ООО "Микитртуть" являются субподрядчиками ООО "Украеко-ойл" - ред.), то мягко говоря, был в шоке. При чем тут мы вообще? Это очень неприятно", - отметил М.Ханин.
Он пояснил, что предприятия пока не могут участвовать ни в одном тендере, поскольку проходят процедуру перерегистрации на подконтрольной территории (материально-техническая база обоих предприятий осталась в г. Горлик, Донецкой области)
"Мы стали заложниками плохих людей. Мы не принимали участия ни в одном тендере. Более того, мы прекрасно знаем украинское законодательство, лицензионные условия и так далее. А теперь получается, что мы попали в неловкую ситуацию довольно высокого уровня, хотя мы всегда старались работы так, чтобы наше предприятие никто и ничем не мог запятнать. Мы ни в коем случае не заключали бы договор пока не решили бы все моменты, и только тогда мы смогли бы с кем-то сотрудничать", - отметил он.
Напомним, недавно государственное предприятие "УКРЕКО-ойл", подконтрольное Минприроды, выиграло тендер на утилизацию опасных отходов "Южной железной дороги". Не имея собственной материально-технической базы для выполнения тендера, ГП "УКРЕКО-ойл" указал, что планирует утилизировать опасные отходы в частности на базе ООО "Микитртуть", которое находится на неподконтрольной территории.
В Министерстве экологии и природных ресурсов не смогли прокомментировать действия подконтрольного предприятия, указав на то, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".
Однако в "Южной железной дороге" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "УКРЕКО-ойл" были проверены и нарушений не найдено. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороге" перевели именно на ГП "УКРЕКО-ойл".
Председатель Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, проанализировав ситуацию, назвала этот тендер коррупционной схемой и заметила, что никто не собирается утилизировать эти опасные отходы.