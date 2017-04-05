Утилізаторам небезпечних відходів повернули ліцензії, раніше анульовані Мінприроди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Експертно-апеляційна рада Державної регуляторної служби України задовільнила 10 із 17 скарг ліцензіатів у сфері поводження із небезпечними відходами щодо рішення Мінприроди про анулювання ліцензій. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Міністр назвав підприємства, які відновили свою діяльність.

1. Заготівельно-виробниче ПП “Регіон-2001”
2. ТОВ "Стелла-97″
3. ПП “Херсонський завод пластикових виробів”
4. ПП “Центр екологічної безпеки”
5. ТОВ “Укрвторутилізація”
6. ТОВ “НВП “Хімпроммет”
7. ПП “Екостандарт-Т”
8. ТОВ “Екопровайд”
9. ТОВ “Еко Нова”
10. ТОВ "Український центр поводження з відходами".

Нагадаємо, раніше міністра О.Семерака звинувачували у проведенні неправомірних перевірок у сфері поводження з небезпечними відходами. Зокрема, дії міністра називала перерозподілом ринку.

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