Утилизаторы опасных отходов вернули лицензии, ранее аннулированные Минприроды

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Экспертно-апелляционный совет Государственной регуляторной службы Украины удовлетворил 10 из 17 жалоб лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами относительно решенич Минприроды об аннулировании лицензий. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на своей странице в Facebook, передает УНН.