Утилизаторы опасных отходов вернули лицензии, ранее аннулированные Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Экспертно-апелляционный совет Государственной регуляторной службы Украины удовлетворил 10 из 17 жалоб лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами относительно решенич Минприроды об аннулировании лицензий. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на своей странице в Facebook, передает УНН.
Министр назвал предприятия, которые возобновили свою деятельность.
1. Заготовительно-производственное ЧП "Регион-2001"
2. ООО "Стелла-97"
3. ЧП "Херсонский завод пластиковых изделий"
4. ЧП "Центр экологической безопасности"
5. ООО "Укрвторутилизация"
6. ООО "НПП "Химпроммет"
7. ЧП "Экостандарт-Т"
8. ООО "Экопровайд"
9. ООО "Эко Нова"
10. ООО "Украинский центр обращения с отходами".
Напомним, ранее министр О.Семерака обвиняли в проведении неправомерных проверок в сфере обращения с опасными отходами. В частности, действия министра называли перераспределением рынка.