Утеплені куртки, светри та напівбавовняні штани: рятувальники ДСНС отримають нову форму

Так, у розпорядженні українських рятувальників і рятувальниць будуть утеплені куртки темно-синього кольору з плащової тканини, кітелі, светри, напівхлопкові штани, сорочки блакитного і білого кольору та плащі-накидки. Крім того, на формі будуть нашивки із написом ДСНС та Ukrainian rescuer, а також нашивка у вигляді прапора України. Буде змінено і колір та форму погон.

Нагадаємо, у 2018 році на придбання житла працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій виділено 90 млн гривень.