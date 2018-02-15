Утеплені куртки, светри та напівбавовняні штани: рятувальники ДСНС отримають нову форму

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив новий одяг для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН

Так, у розпорядженні українських рятувальників і рятувальниць будуть утеплені куртки темно-синього кольору з плащової тканини, кітелі, светри, напівхлопкові штани, сорочки блакитного і білого кольору та плащі-накидки. Крім того, на формі будуть нашивки із написом ДСНС та Ukrainian rescuer, а також нашивка у вигляді прапора України. Буде змінено і колір та форму погон.

Нагадаємо, у 2018 році на придбання житла працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій виділено 90 млн гривень.

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