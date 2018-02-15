Утепленные куртки, свитера и полухлопковые штаны: спасатели ГСЧС получат новую форму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил новую одежду для спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Так, в распоряжении украинских спасателей и спасительниц будут утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки. Кроме того, на форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины. Будет изменен и цвет и форма погон.
Напомним, в 2018 году на приобретение жилья работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выделено 90 млн гривен.