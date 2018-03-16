Ускладнення погодних умов у Києві: сільськогосподарські ярмарки 17-18 березня скасують
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Через ускладнення погодних умов у Києві проведення сільськогосподарських ярмарок 17-18 березня скасують. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У звʼязку з прогнозованим ускладненням погодних умов і обмеженням в’їзду великогабаритного транспорту до Києва організаторам ярмарків і районним державним адміністраціям доручено скасувати проведення сільськогосподарських ярмарків 17 та 18 березня", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, керівників закладів ресторанного господарства, торгівлі, торговельних центрів, підприємств ринкової мережі та сфери послуг зобов'язали невідкладно забезпечити цілодобове прибирання снігу і обледенінь на своїх територіях, посипання піщано-соляною сумішшю, очищення покрівель підприємств від снігу та буруль, огородження небезпечних місць.
Також доручено терміново подбати про забезпечення закладів торгівлі продуктами харчування, щоб не допустити перебоїв у їхньому постачанні в цей період.
Нагадаємо, відсьогодні і до понеділка через складні погодні умови буде введено режим обмеженого в'їзду вантажівок до Києва.