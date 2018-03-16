Осложнение погодных условий в Киеве: сельскохозяйственные ярмарки 17-18 марта отменят
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за осложнения погодных условий в Киеве проведения сельскохозяйственных ярмарок 17-18 марта отменят. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий и ограничением въезда крупногабаритного транспорта в Киев организаторам ярмарок и районным государственным администрациям поручено отменить проведение сельскохозяйственных ярмарок 17 и 18 марта", - говорится в сообщении.
Кроме того, руководителей учреждений ресторанного хозяйства, торговли, торговых центров, предприятий рыночной сети и сферы услуг обязали безотлагательно обеспечить круглосуточную уборку снега и обледенений на своих территориях, посыпку песчано-соляной смесью, очистку кровель предприятий от снега и сосулек, ограждение опасных мест.
Также поручено срочно позаботиться об обеспечении предприятий торговли продуктами питания, чтобы не допустить перебоев в их поставках в этот период.
Напомним, с сегодняшнего дня и до понедельника из-за сложных погодных условий будет введен режим ограниченного въезда грузовиков в Киев.