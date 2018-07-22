Усик виразив готовність піднятися у вазі і провести бій з кривдником Хея

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії Олександр Усик після перемоги у фіналі WBSS заявив про готовність провести наступний бій у суперважкій ваговій категорії. Про це спортсмен сказав після поєдинку з Муратом Гассієвим, передає УНН.

Українець також визначився із бажаним супротивником у майбутньому протистоянні — 35-річним екс-чемпіоном WBC (у 1-й важкій вазі) британцем Тоні Беллью.

“Після цього поєдинку (з Гассієвим — ред.) ми розмірковуємо з приводу переходу у суперважку вагову категорію. Маю надію, що Тоні Беллью дивився мій бій. Він казав, що зустрінеться з переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії. Хочу сказати: „Тоні, я готовий“. Якщо він не захоче опуститися до моєї вагової категорії, то я піднімуся в суперважкий дивізіон. Прийдеться просто більше їсти макаронів на вечерю”, — заявив український чемпіон.

Примітно, що 35-річний Беллью перейшов до суперважкої вагової категорії тільки в 2017-му році і за цей період встиг провести два бої із колишнім чемпіоном Девідом Хеєм і в обох виграв технічним нокдауном.

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